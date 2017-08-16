Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30705689/
16 августа 2017, 20:47 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Стояновский/Ярзуткин проиграли Тьеси/Ди Джантоммазо в матче ЧЕ по пляжному волейболу

ЮРМАЛА (Латвия), 16 авг — Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли французам Максиму Тьеси и Ромену Ди Джантоммазо в матче групповой стадии финального этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Россияне Олег <span class=error>Стояновский</span> и Артем Ярзуткин проиграли французам Максиму <span class=error>Тьеси</span> и <span class=error>Ромену</span> Ди Джантоммазо в матче групповой стадии финального этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу который проходит в Юрмале. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы H, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2−0 (21:17, 21:19) в пользу французов.

В заключительном матче группового этапа Стояновский и Ярзуткин в четверг сыграют с австрийцами Юлианом Хёрлем и Александром Хорстом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Россияне Лямин и Красильников одержали вторую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне Лямин и Красильников одержали вторую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

ЮРМАЛА (Латвия), 16 авг — Р-Спорт. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали вторую победу на финальном этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»