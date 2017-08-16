Стояновский/Ярзуткин проиграли Тьеси/Ди Джантоммазо в матче ЧЕ по пляжному волейболу
ЮРМАЛА (Латвия), 16 авг —
Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли французам Максиму Тьеси и Ромену Ди Джантоммазо в матче групповой стадии финального этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
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Встреча группы H, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2−0 (21:17, 21:19) в пользу французов.
В заключительном матче группового этапа Стояновский и Ярзуткин в четверг сыграют с австрийцами Юлианом Хёрлем и Александром Хорстом.
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