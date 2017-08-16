Стояновский/Ярзуткин проиграли Тьеси/Ди Джантоммазо в матче ЧЕ по пляжному волейболу

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Встреча группы H, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2−0 (21:17, 21:19) в пользу французов.

В заключительном матче группового этапа Стояновский и Ярзуткин в четверг сыграют с австрийцами Юлианом Хёрлем и Александром Хорстом.