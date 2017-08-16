Россияне Лямин и Красильников одержали вторую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

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В среду в своем втором матче в группе С российская пара со счетом 2−0 (21:11, 21:12) одержала победу над немцами Джонатаном Эрдманном и Армином Доллингером.

Лямин и Красильников в заключительной игре группового раунда встретятся 17 августа с другим немецким дуэтом Лоренц Шюман/Юлиус Толе.