Россияне Лямин и Красильников одержали вторую победу на ЧЕ по пляжному волейболу
ЮРМАЛА (Латвия), 16 авг —
Р-Спорт. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали вторую победу на финальном этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
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В среду в своем втором матче в группе С российская пара со счетом 2−0 (21:11, 21:12) одержала победу над немцами Джонатаном Эрдманном и Армином Доллингером.
Лямин и Красильников в заключительной игре группового раунда встретятся 17 августа с другим немецким дуэтом Лоренц Шюман/Юлиус Толе.
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