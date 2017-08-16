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16 августа 2017, 15:32 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Россияне Стояновский и Ярзуткин победили немецкую пару в матче ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 16 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин обыграли немцев Александра Валькенхорста и Себастьяна Фукса в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Следующий матч группы H россияне проведут позднее в среду против французов Максима <span class=error>Тьерси</span> и <span class=error>Ромэна</span> ди Джантоммазо. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 17:21, 21:19, 15:9 в пользу россиян.

Следующий матч группы H Стояновский и Ярзуткин проведут позднее в среду против французов Максима Тьерси и Ромэна ди Джантоммазо.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.
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