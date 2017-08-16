Казахстанские волейболистки проиграли сборной Вьетнама на чемпионате Азии
Женская сборная Казахстана по волейболу в предпоследний день чемпионата Азии в тяжелейшем пятисетовом поединке уступила Вьетнаму со счетом 2:3 (22:25, 18:25, 25:21, 25:20, 5:15).
Первые две партии остались за сборной Вьетнама, но затем команда Казахстана сумела сравнять счет, победив в 3-м и 4-м сете. На
В заключительный игровой день чемпионата Азии сборная Казахстана сыграет за 7-е место против хозяек чемпионата команды Филиппин. Вьетнам будет играть за 5-е место против сборной Китайского Тайпея.
Чемпионат Азии по волейболу-2017. Женщины. Матчи за 5−8 места. Филиппины. Результаты 16 августа
Вьетнам — Казахстан — 3:2 (25:22, 25:18, 21:25, 20:25, 15:5)
Китайский Тайпей — Филиппины — 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).
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