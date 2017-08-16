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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30698601/
16 августа 2017, 11:39 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Лямин и Красильников обыграли пару из Англии в стартовом матче ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 16 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали победу над англичанами Крисом Грегори и Джейком Шифом в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале (Латвия).

Встреча завершилась со счетом 21:13, 21:16 в пользу российской пары, которая имеет третий номер посева на турнире.

Следующий матч группы C россияне проведут позднее в среду против немцев Йонатана Эрдманна и Армина Доллингера.

Лямин и Красильников являются серебряными призерами чемпионата Европы 2016 года, а также бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года.

Турнир завершится 20 августа.
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