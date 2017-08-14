«МНОГИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ТОЛКОМ НЕ УЧАТСЯ»

— Вы являетесь самым высокооплачиваемым волейболистом мира (1.4 млн. долларов по данным Siol.net. — Прим. ред.). Это как-то влияет на вас?

— Не понимаю, о чем вы. Я просто живу своей жизнью и не думаю об этом.

— Лучшие футболисты, баскетболисты или хоккеисты зарабатывают гораздо больше вашего. Вы думаете об этом?

— Если у тебя обычная работа, например, школьного учителя или что-то вроде того, ты задае шься вопросом — почему эти спортсмены получают так много. Но никто не думает о том, что, став профессиональным спортсменом, ты практически теряешь возможность жить жизнью обычного человека. Иногда ты толком не учишься, а отдаешь свое здоровье, каждый день посвящая себя спорту. Так же, невозможно сравнивать разные виды спорта между собой. Например, летние виды всегда заведомо популярнее, чем другие. Мне неприятно, ведь я знаю, что мой спорт массово не популярен во всех странах. Да, у нас очень хорошая и сильная федерация (FIVB -Прим. ред.), но, к сожалению, к нам приходит не так много спонсоров, как в футбол, баскетбол или хоккей. Очень сложно бороться за деньги.

— Ваш действующий контракт с «Зенитом» рассчитан до конца нового сезона. Что должно произойти, чтобы вы отказались его продлевать?

— Это нормальная ситуация в спорте. На данный момент, меня это не волнует. Но если что-то и случится, буду заниматься поиском нового клуба и продолжать жить. Но думаю, это не особо большая проблема, как для клуба, так и для меня.

— «Зениту» когда-нибудь удастся взять клубный чемпионат мира?

— Это единственный кубок, которого у клуба пока нет. Я думаю, на данный момент мы являемся лучшими, так как выиграли и внутренний чемпионат, и Лигу чемпионов три раза подряд. Это уже история. Но выиграть клубный чемпионат мира было бы высшим достижением. Мы можем его взять.

— Если «Зениту» удастся это сделать, то к чему стремиться дальше?

— Следующей планкой будет — не проигрывать множество игр подряд. Есть особое внутренне чувство, как будто ты стреляешь из оружия. Важнейший момент — это поражение цели, а не сама стрельба. Поэтому, нам важно не просто побеждать, а не проигрывать. Это и есть новая мотивация и новая цель, которая может возникнуть в случае победы на клубном чемпионате мира.

— Вспоминая прошлый сезон без поражений, как думаете, у «Зенита» сейчас есть действительно равносильный соперник в Европе?

— Каждый клуб хочет стать лучше нас. Когда ты побеждаешь, остальные команды пытаются совершенствоваться. На данный момент, многие клубы принимают во внимание наше трехлетнее превосходство в Европе и думают о том, как обыграть нас. Они могут это сделать.

«МОГУ ЗАЩИЩАТЬСЯ КУДА ЛУЧШЕ»

— В 23 года вы выиграли практически все на клубном уровне и многими считаетесь лучшим игроком мира. Что мотивирует вас прогрессировать и становиться еще лучше?

— Моя главная мотивация в том, что я не люблю проигрывать. Я не думаю о премиях или каких-то личных наградах. Я еще молод, и всю оставшуюся карьеру я хочу провести, выигрывая все возможные медали и титулы.

— Каких волейбольных навыков вам не хватает, чтобы стать идеальным игроком?

— Думаю, мне не хватает хорошей защиты. Конечно, дело не только в ней. Есть множество вещей, которые я могу делать лучше, но защита, среди них, стоит на первом месте.

— У вас великолепный прыжок и мощная подача. Хорошо забиваете сверху в баскетболе?

— Да, иногда я играю в баскетбол, но это совсем другое. Волейболисты по-другому двигаются, но прыжок у нас такой же хороший. Так что, просто забить мяч сверху для меня не проблема.

— Сами вы не считаете себя лучшим игроком в мире. Но кто, по-вашему, лучший игрок в истории волейбола?

— Игроков очень много…

— Хорошо, а можете назвать лучшего из тех, с кем вы когда-либо играли?

— Это так же сложно… Хорошо, например, можно взять Мэтью (Андерсена. — Прим. ред.) или Михайлова, потому что я провел вместе с ними уже практически четыре сезона.

— Еще вы играли с Алексеем Спиридоновым. Можете вспомнить какую-нибудь его самую безумную выходку?

— Конечно, истории есть, но говорить о них не стоит. Он отличный парень, если играет с тобой в одной команде. Но тебе не повезло, если он на противоположной стороне, так как иногда он немного сумасшедший. Он всегда весе лый, шутит, заставляет всех улыбаться.

— Можно ли назвать Владимира Алекно лучшим тренером, с которым вы когда-либо работали?

— У меня были только кубинские тренеры, а Алекно мой первый иностранный тренер. Но он, правда, один из лучших. Мне комфортно работать с ним.

— Можете объяснить, в чем крутость и особенность тренера Алекно?

— Все дело в дисциплине. В спорте без нее делать нечего.

«РОМ — ЭТО КАК ВОДКА»

— Есть какие-то новости, по поводу вашего дебюта за сборную Польши?

— Это будет скоро.

— Но вы все же кубинец, а Куба известна своими сигарами и ромом. Пробовали когда-нибудь?

— Я действительно кубинец — это и есть ответ на вопрос. 99% кубинцев, может быть и не злоупотребляют, но хотя бы точно пробовали ром и сигары. Ром — это как водка, только другой вкус.

— Ваше любимое хобби — это рыбалка. Чем она вам так нравится?

— Я ведь вырос и жил на острове. Мой дедушка рыбачил, и я хотел, как он. Мне правда нравится. Это отлично расслабляет. Особенно, когда моя голова чем-то забита — нет ничего лучше, чем пойти посидеть и порыбачить. Да, я трачу на это свое свободное время. Но это мое время. Таким образом, я восстанавливаю ту энергию, которая мне нужна.

— Какую музыку слушаете в последнее время?

— Обычно, я слушаю американскую музыку. Но я также много слушаю реггетон и инструментальную гитарную музыку, смешанную с ударными. В этом плане, я странный парень.

— Вы ведь еще любите группу «Грибы», правда? Что вам в ней такого нравится?

— Нравится, скорее, не текст, а музыка и сама канва песен, их звучание, биты. В этом плане «Грибы» очень похожи на реггетон.

— Вы уже довольно неплохо разговариваете на русском. Занимаетесь с репетитором?

— Нет , — по-русски говорит Леон. — Я работаю только в Россия, здесь, с командой. Поэтому, я не хорошо говорю.

— Какой язык учить труднее — английский или русский?

— Русский! Это очень сложный язык. Произношение, грамматика… Очень сложно.

«КТО БУДЕТ СМОТРЕТЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ВОЛЕЙБОЛ, ЕСЛИ ИДЕТ ФУТБОЛ?»

— В 2014-ом году вы называли российский чемпионат сильнейшим в мире. В 2017-ом ваше мнение не изменилось?

— Не изменилось. В течение этих трех сезонов уровень чемпионата менялся. Но это нормально для большинства лиг, будь то Италия, некоторые периоды в Бразилии. Я думаю, что в новом сезоне уровень российского чемпионата поднимется. Так что да, это все еще сильнейшая лига.

— То есть, уровень российского волейбола растет?

— В европейских командах в волейбол играют по-другому. В России больше силового волейбола, техника используется, но не как в Италии, Польше или Бразилии. Это причина, по которой мы выигрываем все третий год подряд. Да, можно увидеть, как российский волейбол становится лучше и сильнее.

— Как думаете, почему в России не такой уровень поддержки болельщиков, как в Италии или Польше притом, что уровень чемпионата даже выше?

— Например, на Кубе самый популярный спорт — это бейсбол. В России — это, как я слышал, хоккей. Или футбол? Не так важно. В вашей стране есть главный вид спорта, и ваш дед говорит вашему отцу: «Я люблю футбол». И ваш отец с детства слышал только — футбол, футбол, футбол. И вас он учит точно так же. Это взаимосвязь поколений. В Польше и Бразилии волейбол второй главный вид спорта. В Италии он тоже тесно соперничает с футболом. У меня даже нет идей, на каком месте стоит волейбол в России.

В этих странах лучше продвигают волейбол. В Польше, например, идешь по улице и видишь много рекламы с игроками. Включаешь радио или ТВ — то же самое. Ты можешь толком ничего не знать о каких-то игроках и даже об этом виде спорта, но затем ты втягиваешься, слыша о нем повсюду. Это маркетинг, бизнес. Те же футбол и баскетбол имеют больше мощи, больше денег. Кто будет смотреть волейбол по телевизору, если идет футбол? Большинство выберут футбол и заплатят за это деньги.

— Дело в том, что в России и на футбол, и на баскетбол ходит не так много болельщиков. Вы прожили здесь уже три года. Есть какое-то мнение на этот счет?

— Все дело в головах, в мышлении. Если тебе не нравится идти на стадион — ты не идешь. Я это понимаю. Многие люди, со временем взрослея, придерживаются этого. Они думают и выбирают, что для них комфортнее — быть на стадионе, в своем доме у телевизора или в спортбаре.

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ПЛОХО, КОГДА “РЕАЛ” ПОБЕЖДАЕТ»

— Вы любите бейсбол, но это очень далекий от российского болельщика вид спорта. Можете объяснить, чем он так интересен?

— В России большинство любит хоккей, так исторически сложилось. В латиноамериканских странах похожее влияние оказывает бейсбол. Он очень популярен. Люди очень хорошо разбираются в игре и ее правилах. Для них эстетическое удовольствие и красота бейсбола заключается в том, как сильно и быстро отбит мяч, и как быстро игроки добегают до своих баз. Они знают, что такое 9 иннингов. В каждом иннинге они ценят свое. Или, например, когда куча людей смотрит на питчера, который пытается добежать до второй базы — это что-то невероятное. Ведь не каждый может делать это. Толстому парню не хватит времени, чтобы добежать до второй базы. Многим людям нравится это, они платят за это. Так же и россияне, которые исторически любят, ценят и ходят на хоккей.

— Как думаете, можно ли найти что-то общее между волейболом и бейсболом?

— Да! Ты играешь не определенное время, а до тех пор, пока не наберешь нужное количество очков. У нас нет временного лимита. Например, в хоккее ты можешь сказать: «Окей, я забил уже 7 голов. Этого хватит. Нет, время у нас играет против тебя.

— По всей видимости, вы следите за МЛБ. А как вам другие американские лиги — НБА, НХЛ, НФЛ?

— Честно говоря, живя в России, я просто не могу смотреть матчи этих лиг. Иногда, я открываю свою страницу на «Facebook» и смотрю, кто как сыграл. Конечно, мне нравится следить за НБА. Они играют в лучший баскетбол в мире. Как они это все делают? Каждые два года в Лиге появляется новая звезда, которая может делать нечто невероятное.

— Вы ведь еще и футбол любите, болеете за «Челси». Получается следить за ее выступлением?

— Нет, потому что я очень много концентрировался на своей игре, а уж потом смотрел футбол. Я знаю, что команда провела очень хороший сезон. Надеюсь, они продолжат выступать так же.

— Вы как-то сравнили матчи «Зенита» и «Белогорья» с испанским футбольным эль-классико.

— Стараюсь следить за всеми матчами «Реала» и «Барселоны». Если мне не удалось увидеть игру онлайн, я посмотрю ее на следующий день.

— Вам больше нравится «Барса». Что чувствовали, когда «Реал» в прошлом сезоне взял и чемпионат, и Лигу чемпионов второй раз подряд?

— Конечно, я чувствовал себя очень плохо. Если мне нравится «Барса», значит мне не нравится «Реал». Но это спорт. «Реал» все же был лучшим, стоит поздравить их с этим.