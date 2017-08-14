«Когда побеждает “Реал”, мне плохо». Леон — о футболе, роме и амбициях
В свои 23 года Вильфредо Леон многими считается лучшим волейболистом мира. Корреспондент «Советского спорта» поговорил с игроком о зарплатах в волейболе, новых вызовах «Зенита», Кубе, рыбалке, бейсболе и группе «Грибы».
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«МНОГИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ТОЛКОМ НЕ УЧАТСЯ»
— Вы являетесь самым высокооплачиваемым волейболистом мира (1.4 млн. долларов по данным Siol.net. — Прим. ред.). Это
— Не понимаю, о чем вы. Я просто живу своей жизнью и не думаю об этом.
— Лучшие футболисты, баскетболисты или хоккеисты зарабатывают гораздо больше вашего. Вы думаете об этом?
— Если у тебя обычная работа, например, школьного учителя или
— Ваш действующий контракт с «Зенитом» рассчитан до конца нового сезона. Что должно произойти, чтобы вы отказались его продлевать?
— Это нормальная ситуация в спорте. На данный момент, меня это не волнует. Но если
— «Зениту»
— Это единственный кубок, которого у клуба пока нет. Я думаю, на данный момент мы являемся лучшими, так как выиграли и внутренний чемпионат, и Лигу чемпионов три раза подряд. Это уже история. Но выиграть клубный чемпионат мира было бы высшим достижением. Мы можем его взять.
— Если «Зениту» удастся это сделать, то к чему стремиться дальше?
— Следующей планкой будет — не проигрывать множество игр подряд. Есть особое внутренне чувство, как будто ты стреляешь из оружия. Важнейший момент — это поражение цели, а не сама стрельба. Поэтому, нам важно не просто побеждать, а не проигрывать. Это и есть новая мотивация и новая цель, которая может возникнуть в случае победы на клубном чемпионате мира.
— Вспоминая прошлый сезон без поражений, как думаете, у «Зенита» сейчас есть действительно равносильный соперник в Европе?
— Каждый клуб хочет стать лучше нас. Когда ты побеждаешь, остальные команды пытаются совершенствоваться. На данный момент, многие клубы принимают во внимание наше трехлетнее превосходство в Европе и думают о том, как обыграть нас. Они могут это сделать.
«МОГУ ЗАЩИЩАТЬСЯ КУДА ЛУЧШЕ»
— В 23 года вы выиграли практически все на клубном уровне и многими считаетесь лучшим игроком мира. Что мотивирует вас прогрессировать и становиться еще лучше?
— Моя главная мотивация в том, что я не люблю проигрывать. Я не думаю о премиях или
— Каких волейбольных навыков вам не хватает, чтобы стать идеальным игроком?
— Думаю, мне не хватает хорошей защиты. Конечно, дело не только в ней. Есть множество вещей, которые я могу делать лучше, но защита, среди них, стоит на первом месте.
— У вас великолепный прыжок и мощная подача. Хорошо забиваете сверху в баскетболе?
— Да, иногда я играю в баскетбол, но это совсем другое. Волейболисты
— Сами вы не считаете себя лучшим игроком в мире. Но кто,
— Игроков очень много…
— Хорошо, а можете назвать лучшего из тех, с кем вы
— Это так же сложно… Хорошо, например, можно взять Мэтью (Андерсена. — Прим. ред.) или Михайлова, потому что я провел вместе с ними уже практически четыре сезона.
— Еще вы играли с Алексеем Спиридоновым. Можете вспомнить
— Конечно, истории есть, но говорить о них не стоит. Он отличный парень, если играет с тобой в одной команде. Но тебе не повезло, если он на противоположной стороне, так как иногда он немного сумасшедший. Он всегда весе лый, шутит, заставляет всех улыбаться.
— Можно ли назвать Владимира Алекно лучшим тренером, с которым вы
— У меня были только кубинские тренеры, а Алекно мой первый иностранный тренер. Но он, правда, один из лучших. Мне комфортно работать с ним.
— Можете объяснить, в чем крутость и особенность тренера Алекно?
— Все дело в дисциплине. В спорте без нее делать нечего.
«РОМ — ЭТО КАК ВОДКА»
— Есть
— Это будет скоро.
— Но вы все же кубинец, а Куба известна своими сигарами и ромом. Пробовали
— Я действительно кубинец — это и есть ответ на вопрос. 99% кубинцев, может быть и не злоупотребляют, но хотя бы точно пробовали ром и сигары. Ром — это как водка, только другой вкус.
— Ваше любимое хобби — это рыбалка. Чем она вам так нравится?
— Я ведь вырос и жил на острове. Мой дедушка рыбачил, и я хотел, как он. Мне правда нравится. Это отлично расслабляет. Особенно, когда моя голова
— Какую музыку слушаете в последнее время?
— Обычно, я слушаю американскую музыку. Но я также много слушаю реггетон и инструментальную гитарную музыку, смешанную с ударными. В этом плане, я странный парень.
— Вы ведь еще любите группу «Грибы», правда? Что вам в ней такого нравится?
— Нравится, скорее, не текст, а музыка и сама канва песен, их звучание, биты. В этом плане «Грибы» очень похожи на реггетон.
— Вы уже довольно неплохо разговариваете на русском. Занимаетесь с репетитором?
— Нет , —
— Какой язык учить труднее — английский или русский?
— Русский! Это очень сложный язык. Произношение, грамматика… Очень сложно.
«КТО БУДЕТ СМОТРЕТЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ВОЛЕЙБОЛ, ЕСЛИ ИДЕТ ФУТБОЛ?»
— В 2014-ом году вы называли российский чемпионат сильнейшим в мире. В 2017-ом ваше мнение не изменилось?
— Не изменилось. В течение этих трех сезонов уровень чемпионата менялся. Но это нормально для большинства лиг, будь то Италия, некоторые периоды в Бразилии. Я думаю, что в новом сезоне уровень российского чемпионата поднимется. Так что да, это все еще сильнейшая лига.
— То есть, уровень российского волейбола растет?
— В европейских командах в волейбол играют
— Как думаете, почему в России не такой уровень поддержки болельщиков, как в Италии или Польше притом, что уровень чемпионата даже выше?
— Например, на Кубе самый популярный спорт — это бейсбол. В России — это, как я слышал, хоккей. Или футбол? Не так важно. В вашей стране есть главный вид спорта, и ваш дед говорит вашему отцу: «Я люблю футбол». И ваш отец с детства слышал только — футбол, футбол, футбол. И вас он учит точно так же. Это взаимосвязь поколений. В Польше и Бразилии волейбол второй главный вид спорта. В Италии он тоже тесно соперничает с футболом. У меня даже нет идей, на каком месте стоит волейбол в России.
В этих странах лучше продвигают волейбол. В Польше, например, идешь по улице и видишь много рекламы с игроками. Включаешь радио или ТВ — то же самое. Ты можешь толком ничего не знать о
— Дело в том, что в России и на футбол, и на баскетбол ходит не так много болельщиков. Вы прожили здесь уже три года. Есть
— Все дело в головах, в мышлении. Если тебе не нравится идти на стадион — ты не идешь. Я это понимаю. Многие люди, со временем взрослея, придерживаются этого. Они думают и выбирают, что для них комфортнее — быть на стадионе, в своем доме у телевизора или в спортбаре.
«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ПЛОХО, КОГДА “РЕАЛ” ПОБЕЖДАЕТ»
— Вы любите бейсбол, но это очень далекий от российского болельщика вид спорта. Можете объяснить, чем он так интересен?
— В России большинство любит хоккей, так исторически сложилось. В латиноамериканских странах похожее влияние оказывает бейсбол. Он очень популярен. Люди очень хорошо разбираются в игре и ее правилах. Для них эстетическое удовольствие и красота бейсбола заключается в том, как сильно и быстро отбит мяч, и как быстро игроки добегают до своих баз. Они знают, что такое 9 иннингов. В каждом иннинге они ценят свое. Или, например, когда куча людей смотрит на питчера, который пытается добежать до второй базы — это
— Как думаете, можно ли найти
— Да! Ты играешь не определенное время, а до тех пор, пока не наберешь нужное количество очков. У нас нет временного лимита. Например, в хоккее ты можешь сказать: «Окей, я забил уже 7 голов. Этого хватит. Нет, время у нас играет против тебя.
— По всей видимости, вы следите за МЛБ. А как вам другие американские лиги — НБА, НХЛ, НФЛ?
— Честно говоря, живя в России, я просто не могу смотреть матчи этих лиг. Иногда, я открываю свою страницу на «Facebook» и смотрю, кто как сыграл. Конечно, мне нравится следить за НБА. Они играют в лучший баскетбол в мире. Как они это все делают? Каждые два года в Лиге появляется новая звезда, которая может делать нечто невероятное.
— Вы ведь еще и футбол любите, болеете за «Челси». Получается следить за ее выступлением?
— Нет, потому что я очень много концентрировался на своей игре, а уж потом смотрел футбол. Я знаю, что команда провела очень хороший сезон. Надеюсь, они продолжат выступать так же.
— Вы
— Стараюсь следить за всеми матчами «Реала» и «Барселоны». Если мне не удалось увидеть игру онлайн, я посмотрю ее на следующий день.
— Вам больше нравится «Барса». Что чувствовали, когда «Реал» в прошлом сезоне взял и чемпионат, и Лигу чемпионов второй раз подряд?
— Конечно, я чувствовал себя очень плохо. Если мне нравится «Барса», значит мне не нравится «Реал». Но это спорт. «Реал» все же был лучшим, стоит поздравить их с этим.
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