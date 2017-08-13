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13 августа 2017, 22:18 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты сборной России уступили команде Польши на мемориале Вагнера в Кракове

МОСКВА, 13 авг — Р-Спорт. Волейболисты сборной России потерпели поражение от команды Польши в заключительном матче международного турнира мемориал Хуберта Вагнера в польском Кракове.

Волейболисты сборной России потерпели поражение от команды Польши в заключительном матче международного турнира мемориал <span class=error>Хуберта</span> <span class=error>Вагнера</span> в польском Кракове. Увеличить
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Воскресная игра завершилась поражением россиян со счетом 2−3 (25:16, 25:19, 20:25, 22:25, 12:15). Ранее на турнире россияне обыграли команду Канады (3−1) и уступили сборной Франции (2−3).

Поляки стали победителями домашнего турнира, россияне заняли второе место. Замкнули тройку сильнейших французы.
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Российские волейболисты обыграли канадцев на Мемориале Уберта Вагнера

Российские волейболисты обыграли канадцев на Мемориале Уберта Вагнера

ТАСС, 11 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в первом матче на Мемориале Уберта Вагнера со счетом 3−1. Международный турнир проходит в польском Кракове.
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