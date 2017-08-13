Волейболисты сборной России уступили команде Польши на мемориале Вагнера в Кракове
МОСКВА, 13 авг —
Р-Спорт. Волейболисты сборной России потерпели поражение от команды Польши в заключительном матче международного турнира мемориал Хуберта Вагнера в польском Кракове.
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Воскресная игра завершилась поражением россиян со счетом 2−3 (25:16, 25:19, 20:25, 22:25, 12:15). Ранее на турнире россияне обыграли команду Канады (3−1) и уступили сборной Франции (2−3).
Поляки стали победителями домашнего турнира, россияне заняли второе место. Замкнули тройку сильнейших французы.
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