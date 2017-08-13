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13 августа 2017, 15:47 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Женская сборная Казахстана одержала третью победу подряд на чемпионате Азии

Казахстанские волейболистки одержали важную победу над Вьетнамом на старте второго группового этапа чемпионата Азии среди женских команд на Филиппинах. Команда Вячеслава Шапрана обыграла соперниц со счетом 3:1 (21:25, 25:23, 25:22, 25:20).

Казахстанские волейболистки одержали важную победу над Вьетнамом на старте второго группового этапа чемпионата Азии среди женских команд на Филиппинах. Команда Вячеслава <span class=error>Шапрана</span> обыграла соперниц со счетом 3:1 (21:25 25:23 25:22 25:20). Увеличить
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Сборная Вьетнама выиграла первый сет, но затем казахстанской команде в непростой и сложной борьбе удалось вырвать три сета подряд и одержать победу. В другом матче группы Е Южная Корея в трех партиях разгромила Филиппины. Таким образом, Южная Корея и Казахстана набрали по шесть очков, тогда как у Филиппин и Вьетнама очков нет. Это означает, что ниже второго места Казахстан уже не опустится.

14 августа Казахстан сыграет с Южной Кореей. В случае победы Казахстан займет первое место в группе, а в случае поражения второе. Соперником сборной Казахстана в зависимости от занятого места станет 3-я или 4-я команда в группе F. За 3-е место в группе F 14 августа сыграют Китайский Тайпей и Китай. С одной из этих команд сборная Казахстана встретится в четвертьфинале турнира.

Напомним, что на первом групповом этапе казахстанские волейболистки обыграли Гонконг и Филиппины.

Чемпионат Азии по волейболу-2017. Женщины. Второй этап. Группа Е

Филиппины. Результаты 13 августа
Казахстан — Вьетнам 3:1 (21:25, 25:23, 25:22, 25:20)
Южная Корея — Филиппины 3:0 (25:23, 25:18, 25:12).

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