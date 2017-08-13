Женская сборная Казахстана одержала третью победу подряд на чемпионате Азии

Сборная Вьетнама выиграла первый сет, но затем казахстанской команде в непростой и сложной борьбе удалось вырвать три сета подряд и одержать победу. В другом матче группы Е Южная Корея в трех партиях разгромила Филиппины. Таким образом, Южная Корея и Казахстана набрали по шесть очков, тогда как у Филиппин и Вьетнама очков нет. Это означает, что ниже второго места Казахстан уже не опустится.



14 августа Казахстан сыграет с Южной Кореей. В случае победы Казахстан займет первое место в группе, а в случае поражения второе. Соперником сборной Казахстана в зависимости от занятого места станет 3-я или 4-я команда в группе F. За 3-е место в группе F 14 августа сыграют Китайский Тайпей и Китай. С одной из этих команд сборная Казахстана встретится в четвертьфинале турнира.



Напомним, что на первом групповом этапе казахстанские волейболистки обыграли Гонконг и Филиппины.



Чемпионат Азии по волейболу-2017. Женщины. Второй этап. Группа Е

Филиппины. Результаты 13 августа

Казахстан — Вьетнам 3:1 (21:25, 25:23, 25:22, 25:20)

Южная Корея — Филиппины 3:0 (25:23, 25:18, 25:12).