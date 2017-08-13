Казахстанские волейболисты потерпели второе поражение на отборе к чемпионату мира

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В июле на чемпионате Азии казахстанские волейболисты сумели вырвать победу у Катара в пяти сетах, а в Иране команда Катара сумела взять реванш. Таким образом, команда Игоря Никольченко потерпела второе поражение подряд на отборочном турнира. В первом матче казахстанцы уступили Китаю.



Лидирует в отборочной группе А сборная Ирана, набравшая шесть очков в двух матчах. Шесть очков также набрал Китай, который сыграл три матча. 13 августа сборная Казахстана сыграет против команды Ирана.



Отборочный турнир к чемпионату мира-2018. Мужчины. Финальный этап

Азиатская зона. Ардебиль, Иран. Результаты 12 августа

Катар — Казахстан — 3:0 (25:21, 25:17, 25:18)

Иран — Китай — 3:0 (25:21, 29:27, 25:20)



Положение команд:

Иран — 6 очков (2)

Китай — 6 очков (3)

Катар — 5 очков (3)

Южная Корея — 1 очко (2)

Казахстан — 0 очков (2).