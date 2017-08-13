Казахстанские волейболисты потерпели второе поражение на отборе к чемпионату мира
В Иране продолжается финальный этап отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года среди мужских команд. Сборная Казахстана в своем втором матче на турнире со счетом 0:3 уступила команде Катара — 21:25, 17:25, 18:25.
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В июле на чемпионате Азии казахстанские волейболисты сумели вырвать победу у Катара в пяти сетах, а в Иране команда Катара сумела взять реванш. Таким образом, команда Игоря Никольченко потерпела второе поражение подряд на отборочном турнира. В первом матче казахстанцы уступили Китаю.
Лидирует в отборочной группе А сборная Ирана, набравшая шесть очков в двух матчах. Шесть очков также набрал Китай, который сыграл три матча. 13 августа сборная Казахстана сыграет против команды Ирана.
Отборочный турнир к чемпионату мира-2018. Мужчины. Финальный этап
Азиатская зона. Ардебиль, Иран. Результаты 12 августа
Катар — Казахстан — 3:0 (25:21, 25:17, 25:18)
Иран — Китай — 3:0 (25:21, 29:27, 25:20)
Положение команд:
Иран — 6 очков (2)
Китай — 6 очков (3)
Катар — 5 очков (3)
Южная Корея — 1 очко (2)
Казахстан — 0 очков (2).
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