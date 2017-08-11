Российские волейболисты обыграли канадцев на Мемориале Уберта Вагнера
ТАСС, 11 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в первом матче на Мемориале Уберта Вагнера со счетом 3−1. Международный турнир проходит в польском Кракове.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В следующем матче россияне 12 августа сыграют с французами, а канадцы встретятся с поляками.
Мемориал Уберта Вагнера завершится 13 августа. Турнир является подготовительным к чемпионату Европы, который пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter