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11 августа 2017, 21:56 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболисты обыграли канадцев на Мемориале Уберта Вагнера

ТАСС, 11 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в первом матче на Мемориале Уберта Вагнера со счетом 3−1. Международный турнир проходит в польском Кракове.

Встреча завершилась со счетом 3−1. Увеличить
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В следующем матче россияне 12 августа сыграют с французами, а канадцы встретятся с поляками.

Мемориал Уберта Вагнера завершится 13 августа. Турнир является подготовительным к чемпионату Европы, который пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября.
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