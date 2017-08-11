Российские волейболисты обыграли канадцев на Мемориале Уберта Вагнера

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В следующем матче россияне 12 августа сыграют с французами, а канадцы встретятся с поляками.

Мемориал Уберта Вагнера завершится 13 августа. Турнир является подготовительным к чемпионату Европы, который пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября.