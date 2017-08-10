Бронзовый прорыв
На прошедшем чемпионате мира российский дуэт Вячеслав Красильников/Никита Лямин завоевал бронзовые медали.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наград на этих соревнованиях у нашей страны не было десять лет.
ЛЯМИН.
ТЕПЕРЬ ХОТИМ ОТ СЕБЯ БОЛЬШЕГО.
— Эмоции уже поутихли, — рассказал Никита Лямин. — Но это действительно грандиозное событие, в котором мы участвовали, — я в первый раз в карьере и первый раз в дуэте со Славой. Очень довольны тем, что удалось медальку увезти. Сейчас в пляжном волейболе 15 пар могут сыграть между собой с непредсказуемым результатом, поэтому мы настраивались на каждую игру и старались использовать свои возможности по максимуму. Хочу поблагодарить тренерский штаб, который смог нас подвести в оптимальных физических и психологических кондициях к этому старту.
— Чувствуете, что творите историю?
— В
— Нет опасений, что теперь ожидания болельщиков от вас будут завышенными?
— Мы готовы к давлению, к определенной ответственности. Аппетит приходит во время еды, и мы сами хотим от себя большего с каждым турниром.
— Давайте вспомним турнир. В первом раунде
— Всегда непросто со партнерами по сборной играть — мы много тренируемся вместе, знаем небольшие секреты и тактические наработки друг друга. Да и погода в этот день была самая жаркая, на улице было 37 градусов! Спасались льдом, пили больше воды.
— В полуфинале с австрийцами для победы не хватило совсем немного, все в обоих сетах решалось в последних розыгрышах. Чего не хватило для успеха?
— Австрийцы — хорошая и опытная команда, они играли дома — трибуны достаточно
— Вы первый год выступаете в дуэте с Красильниковым. За счет чего, как считаете, получился такой удачный тандем?
— В первую очередь за счет обоюдного желания играть, прогрессировать и добиваться определенных результатов. У Славы опыт достаточно большой, я тоже
— Словом, не жалеете, что сделали ставку на пляжный волейбол?
— Нисколько. Все идет по нарастающей. Была цель и мечта — съездить на Олимпиаду. Я ее выполнил для себя. Сейчас уже ставятся другие задачи, иду планомерно к их выполнению.
КРАСИЛЬНИКОВ.
МЫ ХОТЕЛИ ЗАВОЕВЫВАТЬ МЕДАЛЬ.
— Рад, что завоевал медаль, но уже настраиваемся на предстоящий чемпионат Европы, — серьезно заметил Вячеслав Красильников. — Восстанавливаемся, подлечиваем болячки, тренируемся. А радоваться будем в конце сезона.
— Можно сказать, что вы вовремя вышли на пик формы?
— Думаю, мы просто правильно подготовились. Скорее всего, пик пришелся на
— После поражения в полуфинале какие слова нашли, чтобы настроиться на матч за бронзу?
— Это всегда тяжелый момент. Ведь можно уехать с турнира и вовсе ни с чем — я это уже проходил на Олимпийских играх. Вроде показал отличный результат, попал в четверку, но
— В Вену ехали за медалями?
— Мы готовились с целью завоевать медали, конечно. Если бы не было таких целей, наверное, и смысла бы выступать не было бы.
— На днях стало известно, что вы сыграете в финале Мирового тура. Хватит сил после напряженного чемпионата мира показать себя в Гамбурге?
— Этот турнир будет в том числе и для того, чтобы заработать денег — там хороший призовой фонд, — и популяризировать себя. Просто надо играть в удовольствие, а сил, уверен, хватит. Этот год длинный, начали играть турниры с февраля — такого никогда не было. Конечно, чемпионат Европы будет в приоритете. В прошлом году я с другим напарником стал вторым, надо будет улучшить результат. Все будет зависеть от того, как мы восстановимся после чемпионата мира, на котором мы полностью выложились.
— Временами кажется, что вы с Ляминым понимаете друг друга с полуслова?
— Есть такое. Но иногда еще есть некоторые мелочи,
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