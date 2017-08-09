Краснодарское «Динамо» подписало контракт с чемпионкой Венгрии Смирновой

27-летняя Смирнова начинала профессиональную карьеру в столичной команде «Луч». Потом были «Белгород», «Уралочка-НТМК». В составе команды из Свердловской области в сезоне-2011/12 стала бронзовым призёром чемпионата России. С 2014 по 2016 год играла в итальянских клубах «Виченца», «Форли», «Монца». В Италии Ирина выступала как на позиции доигровщицы, так и в качестве диагональной. В январе 2017 года Смирнова перешла в венгерскую «Бешекчаба», с которой завоевала чемпионство, Кубок страны, а также стала обладателем кубка MeVza, став MVP команды.

В 2007 году Смирнова в составе молодёжной сборной России заняла 3-е место на чемпионате мира. Через год в составе «молодёжки» стала серебряным призёром чемпионата Европы.