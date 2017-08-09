Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30636148/
9 августа 2017, 18:33 | Игровые: Волейбол | ТАСС

FIVB проведет тестовые матчи по смешанному пляжному волейболу

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация волейбола (FIVB) планирует организовать тестовые матчи по пляжному волейболу с участием смешанных команд (составленных из мужчин и женщин). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Фабио Азеведо.

Включение в соревновательную программу смешанных команд активно поддерживает Международный олимпийский комитет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Включение в соревновательную программу смешанных команд активно поддерживает Международный олимпийский комитет (МОК).

«Мы думаем над микст форматом. Возможно, мы не будем использовать схему “два на два”, скорее всего, матчи будут проходить в формате “четыре на четыре”. Но нам еще необходимо определиться с размерами площадки, высотой сетки. Вскоре мы планируем провести тестовые матчи», — сказал Азеведо.

«Считаю, это будет способствовать развитию нашего спорта», — отметил он.

Смешанные соревнования проводятся в таких олимпийских видах спорта как биатлон, прыжки в воду, синхронное плавание, керлинг, бадминтон.

На Олимпиаде 2020 года в Токио в соревновательной программе впервые появится смешанная эстафета 4 по 400 м (легкая атлетика), смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука, микст в настольному теннисе, смешанная эстафета в триатлоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Российский дуэт Красильников/Лямин вышел в финал Мирового тура по пляжному волейболу

Российский дуэт Красильников/Лямин вышел в финал Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин вышли в финал Мирового тура по пляжному волейболу, сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
Еще 7 новостей  Все новости

"Зенит" сыграл вничью с "Уралом", прервав четырехматчевую серию побед в чемпионате России

Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи

Контракт Зарипова с "Ак Барсом" расторгнут

ПКР обсудит с МПК выполнение критериев по восстановлению членства в конце августа