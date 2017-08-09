FIVB проведет тестовые матчи по смешанному пляжному волейболу

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Включение в соревновательную программу смешанных команд активно поддерживает Международный олимпийский комитет (МОК).

«Мы думаем над микст форматом. Возможно, мы не будем использовать схему “два на два”, скорее всего, матчи будут проходить в формате “четыре на четыре”. Но нам еще необходимо определиться с размерами площадки, высотой сетки. Вскоре мы планируем провести тестовые матчи», — сказал Азеведо.

«Считаю, это будет способствовать развитию нашего спорта», — отметил он.

Смешанные соревнования проводятся в таких олимпийских видах спорта как биатлон, прыжки в воду, синхронное плавание, керлинг, бадминтон.

На Олимпиаде 2020 года в Токио в соревновательной программе впервые появится смешанная эстафета 4 по 400 м (легкая атлетика), смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука, микст в настольному теннисе, смешанная эстафета в триатлоне.