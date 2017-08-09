Сборная России заявила 15 волейболистов на Мемориал Вагнера в Польше
МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Пятнадцать волейболистов вошли в состав сборной России на участие в Мемориале Вагнера. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер национальной команды Роман Станиславов.
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Состав сборной России:
связующие — Александр Бутько, Сергей Гранкин;.
диагональные — Максим Жигалов, Максим Михайлов;.
блокирующие — Андрей Ащев, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Алексей Остапенко;.
доигровщики — Юрий Бережко, Александр Маркин, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;.
либеро — Валентин Голубев, Роман Мартынюк.
Турнир пройдет с 11 по 13 августа в Кракове. Сборная России сыграет с командами Канады, Франции и Польши. Турнир является подготовительным к чемпионату Европы, который стартует в конце августа.
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