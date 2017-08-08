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8 августа 2017, 15:43 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Сборная Москвы по волейболу стала победителем Спартакиады

ТАСС, 8 августа. Мужская сборная Москвы по волейболу выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале москвичи победили команду Новосибирской области со счетом 3−1. Бронзовым призером стала сборная Санкт-Петербурга, обыгравшая в матче за третье место нижегородских волейболистов со счетом 3−2.

Соревнования по волейболу среди юношей в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Анапе.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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