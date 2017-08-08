Российский дуэт Красильников/Лямин вышел в финал Мирового тура по пляжному волейболу

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Турнир пройдет с 23 по 27 августа в Гамбурге. В число 8 лучших мужских команд также вошли Эвандро Гонсалвеш/Андре Лойола (Бразилия), Клеменс Допплер/Александер Хорст (Австрия), Саймон Барбоза/Альваро Фильо (Бразилия), Даниэле Лупо/Паоло Николаи (Италия), Петр Кантор/Бартош Лосяк (Польша), Адриан Гавира/Пабло Эррера (Испания) и Филип Дальхауссер/Николас Лусена (США).

В восьмерку женских команд представители России не попали. Также сообщается, что организаторами турнира предусмотрены по четыре приглашения по wild card для мужского и женского турниров.