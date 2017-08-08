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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30620727/
8 августа 2017, 13:44 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российский дуэт Красильников/Лямин вышел в финал Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин вышли в финал Мирового тура по пляжному волейболу, сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

<em>МОСКВА 8 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россияне Вячеслав <span class=error>Красильников</span> и Никита <span class=error>Лямин</span> вышли в финал Мирового тура по пляжному волейболу сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола (<span class=error>FIVB</span>). Увеличить
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Турнир пройдет с 23 по 27 августа в Гамбурге. В число 8 лучших мужских команд также вошли Эвандро Гонсалвеш/Андре Лойола (Бразилия), Клеменс Допплер/Александер Хорст (Австрия), Саймон Барбоза/Альваро Фильо (Бразилия), Даниэле Лупо/Паоло Николаи (Италия), Петр Кантор/Бартош Лосяк (Польша), Адриан Гавира/Пабло Эррера (Испания) и Филип Дальхауссер/Николас Лусена (США).

В восьмерку женских команд представители России не попали. Также сообщается, что организаторами турнира предусмотрены по четыре приглашения по wild card для мужского и женского турниров.
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