Мужская сборная Казахстана сыграет в финальном этапе отбора на ЧМ-2018

За две путевки в финальную часть чемпионата мира будут бороться команды Ирана, Казахстана, Катара, Южной Кореи и Китая.

Сборная Казахстана отправилась в Ардебиль тем же составом, который завоевал 1 августа серебряные медали чемпионата Азии-2017. Первый матч отборочного этапа Казахстан сыграет против Китая (10 августа), затем подопечные Игоря Никольченко сыграют против Катара (12 августа), Ирана (13 августа) и Южной Кореи (14 августа). Команды, которые займут первое и второе места, выйдут на чемпионат мира.

Состав сборной Казахстана на отборочный этап чемпионата мира-2018 в Иране: Роман Фартов (либеро), Антон Кузнецов, Дмитрий Вовненко, Александр Стольников (капитан), Сергей Кузнецов, Кайрат Байбеков (либеро), Василий Донец, Кирилл Гурин, Максим Мищенко, Дамир Акимов, Нодирхан Кадирханов, Виталий Эрдштейн, Виталий Вориводин, Иван Минаков.

Главный тренер — Игорь Никольченко. Ассистенты главного тренера — Дмитрий Горбатков, Сергей Менжулин. Врач — Рустам Исмаилов. Тренер-статист — Валерий Ткаченко.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXhVZULjfs-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мужская сборная Казахстана сыграет в финальном этапе отбора на чемпионат мира-2018 10 августа в иранском городе Ардебиль стартует финальный отборочный этап на чемпионат мира по волейболу 2018 года среди мужчин. За две путевки в финальную часть чемпионата мира будут бороться команды Ирана, Казахстана, Катара, Южной Кореи и Китая. Сборная Казахстана отправилась в Ардебиль тем же составом, который завоевал 1 августа серебряные медали чемпионата Азии-2017. Первый матч отборочного этапа Казахстан сыграет против Китая (10 августа), затем подопечные Игоря Никольченко сыграют против Катара (12 августа), Ирана (13 августа) и Южной Кореи (14 августа). Команды, которые займут первое и второе места, выйдут на чемпионат мира. Состав сборной Казахстана на отборочный этап чемпионата мира-2018 в Иране: Роман Фартов (либеро), Антон Кузнецов, Дмитрий Вовненко, Александр Стольников (капитан), Сергей Кузнецов, Кайрат Байбеков (либеро), Василий Донец, Кирилл Гурин, Максим Мищенко, Дамир Акимов, Нодирхан Кадирханов, Виталий Эрдштейн, Виталий Вориводин, Иван Минаков. Главный тренер - Игорь Никольченко. Ассистенты главного тренера – Дмитрий Горбатков, Сергей Менжулин. Врач – Рустам Исмаилов. Тренер-статист – Валерий Ткаченко.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от vfrk2015 (@vfrk2015) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-08T05:20:12+00:00">Авг 7 2017 в 10:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>