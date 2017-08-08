Первый чемпионат Европы по снежному волейболу пройдет в начале 2018 года

Снежный волейбол получил официальный статус два года назад. Матчи по снежному волейболу проводится практически по тем же правилам, что и по пляжному, участвующие в соревнованиях команды формируются из двух игроков. Весной этого года сочинский горнолыжный курорт «Роза Хутор» принял российский турнир по данной дисциплине волейбола.

«Европа сейчас используется в качестве площадки, на которой тестируется снежный волейбол, проверяется то, как мы можем организовывать матчи. За последние два года прошло много тестовых соревнований, и уже в следующем году, в феврале или марте, пройдет первый чемпионат Европы», — сказал Боричич.

Глава конфедерации пояснил, что место проведения чемпионата Европы еще не выбрано, однако планируется, что турнир пройдет на открытой площадке. Организации также предстоит определиться и с числом участников соревнований.

«Совсем скоро мы направим европейским национальным федерациям официальные письма с приглашением принять участие в турнире. Если они найдут игроков, то мы будем рады их видеть на соревнованиях», — отметил он.

Боричич пояснил, что требования к проведению турнира будут схожи с теми, что предъявляются сейчас к соревнованиям по пляжному волейболу. Это касается и профессионального уровня игроков, поскольку до этого турниры зачастую проводились с участием туристов, которые останавливались на горнолыжных курортах. «Теперь пришло время становиться серьезней», — отметил он.