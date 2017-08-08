Дуэты Прокопьева/Цыганова и Худяков/Быканов выиграли 6-й этап чемпионата России
В минувшие выходные в Пскове прошёл шестой этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
В соревнованиях приняли участие 17 мужских и 14 женских дуэтов, сообщает официальный сайт ВФВ.
Пляжный волейбол. Итоги этапа чемпионата России в Пскове
Женщины
1. Мария Прокопьева / Полина Цыганова (ВК «Подмосковье», Московская область).
2. Александра Моисеева / Екатерина Сырцева (ВК «Подмосковье»).
3. Александра Ганенко / Дарья Мастикова («Динамо», Москва).
Мужчины
1. Максим Худяков / Руслан Быканов (ВК «Подмосковье»).
2. Тарас Мыськив / Александр Крамаренко (ФРПВ, Москва).
3. Иван Чиркин / Валерий Самодай (ВК «Касимов», Рязанская область).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter