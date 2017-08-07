Женская сборная Казахстана по волейболу стартует на чемпионате Азии

По итогам жеребьевки на первом групповом этапе сборная Казахстана сыграет против Гонконга (10 августа) и Филиппин (11 августа). Действующим чемпионом континента является команда Китая, которая будет отстаивать свой титул.

На чемпионат Азии-2017 сборная Казахстана отправилась в следующем составе: Екатерина Жданова, Диана Кемпа (л), Наталья Акилова, Яна Петренко, Ирина Кенжебаева, Катерина Татко, Радмила Береснева (к), Антонина Рубцова, Алия Баткульдина, Алла Богдашкина, Алеся Сафронова.

Главный тренер: Вячеслав Шапран. Ассистенты главного тренера — Валерий Шиндов, Дмитрий Завгородний. Доктор — Григорий Топкин. Массажист — Сергей Волчков. Международный рефери — Ирина Кабулбекова.

Отмечается, что на последнем чемпионате Азии в 2015-м году сборная Казахстана заняла седьмое место.

Источник: volley.kz