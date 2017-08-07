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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30611813/
7 августа 2017, 16:56 | Игровые: Волейбол | Prosports.kz

Женская сборная Казахстана по волейболу стартует на чемпионате Азии

С 9 по 17 августа на Филиппинах пройдет Чемпионат Азии по волейболу среди женских команд. Участие в турнире примут 14 национальных сборных, в числе которых и сборная Казахстана.

По итогам жеребьевки на первом групповом этапе сборная Казахстана сыграет против Гонконга (10 августа) и Филиппин (11 августа). Действующим чемпионом континента является команда Китая, которая будет отстаивать свой титул.

На чемпионат Азии-2017 сборная Казахстана отправилась в следующем составе: Екатерина Жданова, Диана Кемпа (л), Наталья Акилова, Яна Петренко, Ирина Кенжебаева, Катерина Татко, Радмила Береснева (к), Антонина Рубцова, Алия Баткульдина, Алла Богдашкина, Алеся Сафронова.

Главный тренер: Вячеслав Шапран. Ассистенты главного тренера — Валерий Шиндов, Дмитрий Завгородний. Доктор — Григорий Топкин. Массажист — Сергей Волчков. Международный рефери — Ирина Кабулбекова.

Отмечается, что на последнем чемпионате Азии в 2015-м году сборная Казахстана заняла седьмое место.

Источник: volley.kz

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