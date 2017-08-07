Леон и Вербов победили в гала-матче летнего Кубка «Зенита»
Волейболисты казанского «Зенита» Вильфредо Леон и Алексей Вербов выиграли
гала-матч летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу, одолев Артёма Панарина и Виктора Симанкова со счётом 2:1 (21:18, 16:21, 15:13).
За девять лет соревнований волейболисты «Зенита» лишь второй раз стали победителями
В 2013 году Игорь Кобзарь и Александр Мочалов обыграли Панарина и Сергея Алфимова.
В женском Кубке «Зенита» победила пара Евгения Ульянина / Карина Каримова, в юношеском турнире первенствовали Никита Ильин и Никита Ахмадиев.
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