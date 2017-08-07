Леон и Вербов победили в гала-матче летнего Кубка «Зенита»

За девять лет соревнований волейболисты «Зенита» лишь второй раз стали победителями гала-матча.

В 2013 году Игорь Кобзарь и Александр Мочалов обыграли Панарина и Сергея Алфимова.

В женском Кубке «Зенита» победила пара Евгения Ульянина / Карина Каримова, в юношеском турнире первенствовали Никита Ильин и Никита Ахмадиев.