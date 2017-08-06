Бразильцы Оливейро и Штайн стали чемпионами мира по пляжному волейболу

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Бронзовыми призерами стали россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников, победившие в матче за третье место голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста — 21:17, 21:17.

Лямин и Красильников стали вторыми российскими спортсменами в истории, завоевавшими медаль на мировом первенстве по пляжному волейболу. В 2007 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский заняли второе место.