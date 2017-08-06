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6 августа 2017, 17:30 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Бразильцы Андре и Эвандро выиграли ЧМ по пляжному волейболу в Вене

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Бразильцы Андре и Эвандро завоевали золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу, который завершился в Вене.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Бразильцы <span class=error>Андре</span> и <span class=error>Эвандро</span> завоевали золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу который завершился в Вене. Увеличить
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В финальном матче бразильцы со счетом 2−0 (23:21, 22:20) победили австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста.

Ранее в матче за бронзу россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников нанесли поражение голландцам Мартену ван Гардерену и Кристиану Варенхорсту.
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Нирка: Красильников/Лямин претендовали как минимум на финал ЧМ по пляжному волейболу

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин претендовали как минимум на попадание в финал чемпионата мира по пляжному волейболу, но бронзовые медали тоже являются серьезным достижением, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер мужской сборной России Вячеслав Нирка.
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