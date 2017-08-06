Бразильцы Андре и Эвандро выиграли ЧМ по пляжному волейболу в Вене
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Бразильцы Андре и Эвандро завоевали золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу, который завершился в Вене.
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В финальном матче бразильцы со счетом 2−0 (23:21, 22:20) победили австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста.
Ранее в матче за бронзу россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников нанесли поражение голландцам Мартену ван Гардерену и Кристиану Варенхорсту.
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