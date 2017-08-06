Нирка: Красильников/Лямин претендовали как минимум на финал ЧМ по пляжному волейболу

В воскресенье Красильников и Лямин победили голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста со счетом 2−0 (21:17, 21:17) в матче за третье место чемпионата мира в Австрии.

«Закончился очень долгий и тяжелый турнир. Красильников и Лямин потерпели обидное поражение в полуфинале, который, по сути, разделил весь турнир для них на две части. Они на протяжении всего года отлично выступали, возглавляют мировой рейтинг. Красильников и Лямин были способны выиграть более высокие награды, на финал как минимум точно претендовали. Они большие молодцы, достойное выступление! Бронзовые медали чемпионата мира — это серьезное достижение для российского пляжного волейбола», — сказал Нирка по телефону.

«До Олимпиады 2020 года в Токио еще далеко. Уровень мужского волейбола очень высок, конкуренция жесточайшая, будет новый чемпион мира. Поэтому пока еще рано говорить о перспективах Красильникова и Лямина на Олимпиаде. Так далеко не заглядываем. До Олимпиады им надо сохранить стабильность — это самое главное в пляжном волейболе», — добавил главный тренер мужской сборной России.