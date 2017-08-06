Лямин и Красильников — бронзовые призёры ЧМ по пляжному волейболу в Вене
Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в матче за бронзовые награды чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене переиграли голландцев Маартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста.
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За титул австрийцы Клеменс Допплер и Александр Хорст поспорят с бразильцами Эвандро Оливейрой и Андре Лойолой.
Отметим, что Лямин и Красильников принесли России вторую медаль чемпионатов мира по пляжному волейболу в истории после серебряной награды Дмитрия Барсука и Игоря Колодинского в 2007 году.
Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена. Австрия
Мужчины. Матч за 3-е место.
М. ван Гардерен/К. Варенхорст (Нидерланды) — Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — 0:2 (17:21, 17:21).
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