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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30601396/
6 августа 2017, 15:55 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Лямин и Красильников — бронзовые призёры ЧМ по пляжному волейболу в Вене

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в матче за бронзовые награды чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене переиграли голландцев Маартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста.

Россияне Никита <span class=error>Лямин</span> и Вячеслав <span class=error>Красильников</span> в матче за бронзовые награды чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене переиграли голландцев <span class=error>Маартена</span> ван <span class=error>Гардерена</span> и <span class=error>Кристиана</span> Варенхорста. Увеличить
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За титул австрийцы Клеменс Допплер и Александр Хорст поспорят с бразильцами Эвандро Оливейрой и Андре Лойолой.

Отметим, что Лямин и Красильников принесли России вторую медаль чемпионатов мира по пляжному волейболу в истории после серебряной награды Дмитрия Барсука и Игоря Колодинского в 2007 году.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена. Австрия
Мужчины. Матч за 3-е место.

М. ван Гардерен/К. Варенхорст (Нидерланды) — Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — 0:2 (17:21, 17:21).
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Новости Волейбола

Лямин и Красильников уступили в полуфинале ЧМ по пляжному волейболу и сыграют за бронзу

Лямин и Красильников уступили в полуфинале ЧМ по пляжному волейболу и сыграют за бронзу

ВЕНА, 6 августа. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников не смогли обыграть австрийскую пару Александер Хорст и Клеменс Допплер в полуфинале чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.
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