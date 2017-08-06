Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30600539/
6 августа 2017, 13:11 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Лямин и Красильников уступили в полуфинале ЧМ по пляжному волейболу и сыграют за бронзу

ВЕНА, 6 августа. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников не смогли обыграть австрийскую пару Александер Хорст и Клеменс Допплер в полуфинале чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Россияне проиграли паре из Австрии в двух сетах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 22:20, 21:19 в пользу австрийцев.

В матче за золото Хорст и Допплер сыграют с бразильской парой Эвандро Оливейра/Андре Лойола Штайн. Россияне в матче за третье место встретятся с голландцами Мартеном Ван Гардереном и Кристианом Варенхорстом.

Матч за третье место и финал пройдут позднее в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Бразильцы Оливейра и Штайн вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу

Бразильцы Оливейра и Штайн вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 6 августа. Бразильцы Эвандро Оливейра и Андре Лойола Штайн обыграли голландскую пару Мартен Ван Гардерен и Кристиан Варенхорст в полуфинале чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.
Еще 7 новостей  Все новости

Тренер канадцев: хоккеисты сборной РФ являются главными претендентами на золото ОИ-2018

Times: китайский инвестор намерен приобрести пакет акций "Манчестер Юнайтед"

Футболист "Локомотива" Ари подтвердил, что намерен приобрести бразильский клуб "Униклиник"

Тренер канадцев: хоккеисты сборной РФ являются главными претендентами на золото ОИ-2018

Times: китайский инвестор намерен приобрести пакет акций "Манчестер Юнайтед"