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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30600306/
6 августа 2017, 12:29 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сербки стали третьими в «Финале шести» Гран-при, победив сборную Китая

Женская сборная Сербии в матче за третье место по итогам «Финала шести» Гран-при в Нанкине победили команду Китая со счётом 3:1.

Женская сборная Сербии в матче за третье место по итогам Финала шести <nobr>Гран-при </nobr>в Нанкине победили команду Китая со счётом 3:1. Увеличить
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Самой результативной волейболисткой встречи стала диагональная Тияна Бошкович, набравшая 31 очко.

В финале, который начнётся в 15:00 по московскому времени, за титул поспорят волейболистки из Бразилии и Италии. Напомним, что сборная России в «Финал шести» пробиться не смогла.

Женщины. Гран-при. «Финал шести». Нанкин, Китай
Матч за третье место

Китай — Сербия — 1:3 (22:25, 25:20, 23:25, 21:25).
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