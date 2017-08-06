Сербки стали третьими в «Финале шести» Гран-при, победив сборную Китая

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самой результативной волейболисткой встречи стала диагональная Тияна Бошкович, набравшая 31 очко.

В финале, который начнётся в 15:00 по московскому времени, за титул поспорят волейболистки из Бразилии и Италии. Напомним, что сборная России в «Финал шести» пробиться не смогла.