Сербки стали третьими в «Финале шести» Гран-при, победив сборную Китая
Женская сборная Сербии в матче за третье место по итогам «Финала шести»
Гран-при в Нанкине победили команду Китая со счётом 3:1.
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Самой результативной волейболисткой встречи стала диагональная Тияна Бошкович, набравшая 31 очко.
В финале, который начнётся в 15:00 по московскому времени, за титул поспорят волейболистки из Бразилии и Италии. Напомним, что сборная России в «Финал шести» пробиться не смогла.
Женщины.
Матч за третье место
Китай — Сербия — 1:3 (22:25, 25:20, 23:25, 21:25).
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