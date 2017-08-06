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6 августа 2017, 12:09 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Бразильцы Оливейра и Штайн вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 6 августа. Бразильцы Эвандро Оливейра и Андре Лойола Штайн обыграли голландскую пару Мартен Ван Гардерен и Кристиан Варенхорст в полуфинале чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

<em>ТАСС 6 августа. </em>Бразильцы <span class=error>Эвандро</span> <span class=error>Оливейра</span> и <span class=error>Андре</span> <span class=error>Лойола</span> <span class=error>Штайн</span> обыграли голландскую пару Мартен Ван <span class=error>Гардерен</span> и <span class=error>Кристиан</span> Варенхорст в полуфинале чемпионата мира по пляжному волейболу который проходит в Вене. Увеличить
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Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:15, 21:13 в пользу бразильских спортсменов. Таким образом, они сыграют в финале, в голландцы примут участие в матче за третье место.

Во втором полуфинале россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников встретятся с австрийской парой Александер Хорст/Клеменс Допплер. Это встреча пройдет позднее в воскресенье.

Матч за третье место и финал пройдут также в воскресенье.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.
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Лямин и Красильников вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу

Лямин и Красильников вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 5 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли американцев Фила Дальхауссера и Ника Лусена в матче ¼ финала чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.
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