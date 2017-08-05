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5 августа 2017, 18:48 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Лямин и Красильников вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу

ТАСС, 5 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли американцев Фила Дальхауссера и Ника Лусена в матче ¼ финала чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

В матче ¼ финала россияне победили американцев Фила Дальхауссера и Ника Лусена. Увеличить
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Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:15, 21:18 в пользу российских спортсменов.

В ½ финала россияне встретятся с победителем матча, в котором сыграют поляки Петр Кантор и Бартош Лосяк и австрийцы Александер Хорст и Клеменс Допплер.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.
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