Лямин и Красильников вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу

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Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:15, 21:18 в пользу российских спортсменов.

В ½ финала россияне встретятся с победителем матча, в котором сыграют поляки Петр Кантор и Бартош Лосяк и австрийцы Александер Хорст и Клеменс Допплер.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.