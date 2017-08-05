Женская сборная Италии сыграет с командой Бразилии в финале Гран-при по волейболу
ТАСС, 5 августа. Женская сборная Италии победила команду Китая в полуфинале волейбольного
Гран-при в китайском Нанкине. Матч завершился со счетом 3−1 в пользу итальянок.
В финале сборная Италии встретится с командой Бразилии, победившей в полуфинале команду Сербии. Финал состоится 6 августа.
Сборная России не принимала участия в финальной стадии, так как на предварительном этапе потерпела шесть поражений в девяти матчах.
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