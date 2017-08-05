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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30596700/
5 августа 2017, 17:25 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Женская сборная Италии сыграет с командой Бразилии в финале Гран-при по волейболу

ТАСС, 5 августа. Женская сборная Италии победила команду Китая в полуфинале волейбольного Гран-при в китайском Нанкине. Матч завершился со счетом 3−1 в пользу итальянок.

В финале сборная Италии встретится с командой Бразилии, победившей в полуфинале команду Сербии. Финал состоится 6 августа.

Сборная России не принимала участия в финальной стадии, так как на предварительном этапе потерпела шесть поражений в девяти матчах.

Гран-при по волейболу — главный коммерческий турнир среди женских сборных команд, аналог мужской Мировой лиги. На предварительной стадии в дивизионе I выступали 12 команд, которые провели по 12 матчей. Пять лучших — сборные Сербии, США, Бразилии, Нидерландов и Италии — получили путевки в финальный турнир, где к ним присоединилась команда Китая, выступавшая на предварительной стадии вне конкурса.
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