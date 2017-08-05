Немки Людвиг и Валкенхорст — чемпионки мира по пляжному волейболу
Немки Лаура Людвиг и Кира Валкенхорст в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене переиграли американок Эприл Росс и Лорен Фендрик со счётом 2:1.
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Бронзовые награды завоевали бразильянки Ларисса и Талита, одолевшие канадок Сару Паван и Мелиссу
Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена, Австрия
Женщины
Финал
Л. Людвиг/К. Валкенхорст (Германия) — Э. Росс/Л. Фендрик (США) — 2:1 (19:21, 21:13, 15:9).
Матч за третье место
Ларисса/Талита (Бразилия) — С. Паван/М.
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