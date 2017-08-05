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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30596609/
5 августа 2017, 17:07 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Немки Людвиг и Валкенхорст — чемпионки мира по пляжному волейболу

Немки Лаура Людвиг и Кира Валкенхорст в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене переиграли американок Эприл Росс и Лорен Фендрик со счётом 2:1.

Немки <span class=error>Лаура</span> Людвиг и <span class=error>Кира</span> Валкенхорст в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене переиграли американок <span class=error>Эприл</span> Росс и <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Фендрик</span> со счётом 2:1. Увеличить
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Бронзовые награды завоевали бразильянки Ларисса и Талита, одолевшие канадок Сару Паван и Мелиссу Уману-Паредес.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена, Австрия
Женщины

Финал
Л. Людвиг/К. Валкенхорст (Германия) — Э. Росс/Л. Фендрик (США) — 2:1 (19:21, 21:13, 15:9).

Матч за третье место
Ларисса/Талита (Бразилия) — С. Паван/М. Умана-Паредес (Канада) — 2:1 (21:12, 16:21, 18:16).
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