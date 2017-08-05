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5 августа 2017, 12:22 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная Бразилии победила сербок в полуфинале «Финала шести» Гран-при

Женская сборная Бразилии в полуфинале «Финала шести» Гран-при в Нанкине (Китай) в четырёх партиях переиграла команду Сербии.

Женская сборная Бразилии в полуфинале Финала шести <nobr>Гран-при </nobr>в Нанкине (Китай) в четырёх партиях переиграла команду Сербии. Увеличить
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Самой результативной волейболисткой встречи стала диагональная Тияна Бошкович, набравшая 32 очка. 24 балла в активе бразильской диагональной Тандары Кайшеты.

За титул бразильянки поспорят с победительницами встречи между хозяйками «Финала шести» из Китая и сборной Италии.

Женщины. Гран-при. «Финал шести». Нанкин, Китай
Полуфинал.

Сербия — Бразилия — 1:3 (25:20, 23:25, 14:25, 23:25).
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