Сборная Бразилии победила сербок в полуфинале «Финала шести» Гран-при
Женская сборная Бразилии в полуфинале «Финала шести»
Гран-при в Нанкине (Китай) в четырёх партиях переиграла команду Сербии.
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Самой результативной волейболисткой встречи стала диагональная Тияна Бошкович, набравшая 32 очка. 24 балла в активе бразильской диагональной Тандары Кайшеты.
За титул бразильянки поспорят с победительницами встречи между хозяйками «Финала шести» из Китая и сборной Италии.
Женщины.
Полуфинал.
Сербия — Бразилия — 1:3 (25:20, 23:25, 14:25, 23:25).
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