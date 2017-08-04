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4 августа 2017, 12:35 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сербки обыграли итальянок в матче «Финала шести» Гран-при в Нанкине

Женская сборная Сербии в своём втором матче в «Финале шести» Гран-при в Нанкине (Китай) обыграла команду Италии со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 16:25, 27:25).

Женская сборная Сербии в своём втором матче в Финале шести <nobr>Гран-при </nobr>в Нанкине (Китай) обыграла команду Италии со счётом 3:1 (25:18 25:19 16:25 27:25). Увеличить
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Для сербок это вторая победа подряд, итальянки потерпели первое поражение.

Гран-при. Женщины. «Финал шести». Нанкин. Группа K
Сербия — Италия — 3:1 (25:18, 25:19, 16:25, 27:25).

Сборная Сербии вышла в полуфинал с первого места в группе, итальянки — со второго. Заключительным матчем группового этапа станет встреча Китай — Нидерланды, которая начнётся в 14:30 по московскому времени.
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