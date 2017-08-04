Сербки обыграли итальянок в матче «Финала шести» Гран-при в Нанкине
Женская сборная Сербии в своём втором матче в «Финале шести»
Гран-при в Нанкине (Китай) обыграла команду Италии со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 16:25, 27:25).
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Для сербок это вторая победа подряд, итальянки потерпели первое поражение.
Сербия — Италия — 3:1 (25:18, 25:19, 16:25, 27:25).
Сборная Сербии вышла в полуфинал с первого места в группе, итальянки — со второго. Заключительным матчем группового этапа станет встреча Китай — Нидерланды, которая начнётся в 14:30 по московскому времени.
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