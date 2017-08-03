Россияне Лямин и Красильников вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 16:21, 22:20, 15:10 в пользу Лямина и Красильникова.

В 1/8 финала россияне встретятся с победителем матча, в котором сыграют итальянцы Паоло Николаи и Даниэле Лупо и канадцы Сэм Педлоу и Сэм Шахтер.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.