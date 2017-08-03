Волейболистки сборной Бразилии победили голландок в матче «Финала шести» Гран-при
МОСКВА, 3 авг —
Р-Спорт. Женская сборная Бразилии по волейболу нанесла поражение команде Нидерландов в матче «Финала шести» Мирового Гран-при, который проходит в Нанкине (Китай).
Встреча группы J1, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3−2 (25:27, 25:23, 22:25, 25:22, 15:11) в пользу бразильянок.
Перед заключительным матчем группы между сборными Китая и Нидерландов, который состоится в пятницу, у китаянок 3 очка, у бразильянок — 2, у голландок — 1.
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