Итальянки победили американок в матче «Финала шести» мирового волейбольного Гран-при

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Встреча группы К1, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:21) в пользу итальянок.

Американки, ранее проигравшие сербкам, потерпели второе поражение и потеряли шансы выйти в полуфинал. Итальянки и сербки в пятницу в очном матче поспорят за первое место в группе.