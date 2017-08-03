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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30574889/
3 августа 2017, 13:13 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Итальянки победили американок в матче «Финала шести» мирового волейбольного Гран-при

Женская сборная Италии по волейболу нанесла поражение команде США в матче «Финала шести» мирового Гран-при, который проходит в Нанкине (Китай).

Женская сборная Италии по волейболу нанесла поражение команде США в матче Финала шести мирового <nobr>Гран-при</nobr> который проходит в Нанкине (Китай). Увеличить
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Встреча группы К1, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:21) в пользу итальянок.

Американки, ранее проигравшие сербкам, потерпели второе поражение и потеряли шансы выйти в полуфинал. Итальянки и сербки в пятницу в очном матче поспорят за первое место в группе.
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