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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30572676/
3 августа 2017, 10:34 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Красильников и Лямин на старте плей-офф ЧМ сыграют со Стояновским и Ярзуткиным

В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу.

В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. Увеличить
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По итогам матчей раунда «лаки-лузеров» были сформированы все пары стартового раунда плей-офф. В 1/16 финала россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин встретятся со своими соотечественниками Олегом Стояновским и Артёмом Ярзуткиным. Этот матч состоится 3 августа.

Победитель российского противостояния за выход в четвертьфинал чемпионата мира поспорит либо с итальянским дуэтом Паоло Николаи / Даниэле Лупо, либо с канадской парой Сэм Педлоу / Сэм Шахтер.
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