Красильников и Лямин на старте плей-офф ЧМ сыграют со Стояновским и Ярзуткиным
В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу.
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По итогам матчей раунда «лаки-лузеров» были сформированы все пары стартового раунда
Победитель российского противостояния за выход в четвертьфинал чемпионата мира поспорит либо с итальянским дуэтом Паоло Николаи / Даниэле Лупо, либо с канадской парой Сэм Педлоу / Сэм Шахтер.
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