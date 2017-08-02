Мужская Мировая лига и женский Гран-при будут называться Новая волейбольная лига

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В текущем сезоне мужская Мировая лига и женский Гран-при проводились по следующему формату: в первом дивизионе принимали участие 12 сборных, которые по сумме трех игровых уикендов интерконтинентального раунда проводили по 9 матчей каждая. Победитель определялся в «Финале шести», в котором участвовали пять лучших команд и хозяин финального раунда.

«В следующем сезоне мужская Мировая лига и женский Гран-при будут проводиться по новому формату и получат новое название. Называться турниры будут Новая волейбольная лига среди мужчин и женщин. Теперь в каждом турнире будет по 16 команд. На предварительном этапе 15 игр — каждый сыграет с каждым по разу. То есть каждая сборная примет участие в пяти игровых уикендах. На уикенд приезжают четыре команды, как и раньше. А затем «Финал шести», — сказал Яременко по телефону.

«В следующем сезоне у нас нет возможности и шансов провести один из “Финалов шести” в России. Все-таки в стране чемпионат мира по футболу будет проводиться. А далее мы рассмотрим такую возможность», — добавил генеральный секретарь ВФВ.

По словам Яременко, новый формат турниров позволит сборной России решать разные задачи.

«Новый формат соревнований интересный. Для ВФВ он более легкий, если будет расширенная заявка на турнир. То есть если мы сможем использовать не 17, а 22−24 игрока, тогда соревнование приобретает интерес. Можно и обкатывать новых, молодых игроков, и строить планы на основные европейские и мировые турниры», — отметил собеседник агентства.