Мужская Мировая лига и женский Гран-при будут называться Новая волейбольная лига
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Мужская Мировая лига и женский Гран-при в следующем сезоне получат название «Новая волейбольная лига» и пройдут в новом формате, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
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В текущем сезоне мужская Мировая лига и женский
«В следующем сезоне мужская Мировая лига и женский
«В следующем сезоне у нас нет возможности и шансов провести один из “Финалов шести” в России.
По словам Яременко, новый формат турниров позволит сборной России решать разные задачи.
«Новый формат соревнований интересный. Для ВФВ он более легкий, если будет расширенная заявка на турнир. То есть если мы сможем использовать не 17, а 22−24 игрока, тогда соревнование приобретает интерес. Можно и обкатывать новых, молодых игроков, и строить планы на основные европейские и мировые турниры», — отметил собеседник агентства.
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