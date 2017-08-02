Китаянки в трёх сетах победили сборную Бразилии в «Финале шести» Гран-при
Женская сборная Китая в своём первом матче в «Финале шести» розыгрыша
Гран-при в Нанкине (Китай) в трёх партиях обыграла команду Бразилии со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 29:27).
3 августа сборная Бразилии сыграет с голландками, а 4-го с командой Нидерландов встретятся олимпийские чемпионки 2016 года.
Китай — Бразилия — 3:0 (25:22, 25:17, 29:27).
В группе K выступают команды США, Сербии и Италии.
Турнир завершится 6 августа. Сборная Бразилии является действующим победителем
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