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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30565907/
2 августа 2017, 16:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Китаянки в трёх сетах победили сборную Бразилии в «Финале шести» Гран-при

Женская сборная Китая в своём первом матче в «Финале шести» розыгрыша Гран-при в Нанкине (Китай) в трёх партиях обыграла команду Бразилии со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 29:27).

3 августа сборная Бразилии сыграет с голландками, а 4-го с командой Нидерландов встретятся олимпийские чемпионки 2016 года.

Гран-при. Женщины. «Финал шести». Нанкин. Группа J
Китай — Бразилия — 3:0 (25:22, 25:17, 29:27).

В группе K выступают команды США, Сербии и Италии.

Турнир завершится 6 августа. Сборная Бразилии является действующим победителем Гран-при.
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