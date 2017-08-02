Стояновский и Ярзуткин вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин пробились в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.
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В заключительном матче группы, в которой выступали россияне, австралийский дуэт Кристофер Макхью/Дэмьен Шуман победил Патрика Ломби и Абу Камара из
Россияне, набравшие четыре очка в трех матчах, попали в число четырех лучших дуэтов из числа тех, кто занял третьи места в группах, и вышли в
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