Стояновский и Ярзуткин вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В заключительном матче группы, в которой выступали россияне, австралийский дуэт Кристофер Макхью/Дэмьен Шуман победил Патрика Ломби и Абу Камара из Сьерра-Леоне — 21:8, 21:11.