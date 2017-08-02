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2 августа 2017, 15:48 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Стояновский и Ярзуткин вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин пробились в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россияне Олег <span class=error>Стояновский</span> и Артем Ярзуткин пробились в <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата мира по пляжному волейболу который проходит в Вене. Увеличить
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В заключительном матче группы, в которой выступали россияне, австралийский дуэт Кристофер Макхью/Дэмьен Шуман победил Патрика Ломби и Абу Камара из Сьерра-Леоне — 21:8, 21:11.

Россияне, набравшие четыре очка в трех матчах, попали в число четырех лучших дуэтов из числа тех, кто занял третьи места в группах, и вышли в плей-офф турнира.
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