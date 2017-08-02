ВФВ изменил систему проведения финальной части женской Суперлиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Финалы за первое-второе и третье-четвёртое места пройдут до трёх побед (16, 17, 21 и, если потребуется, 22 апреля и 26 апреля).

Финальная часть розыгрыша мужской Суперлиги пройдёт в следующие сроки: 10, 17, 24 марта — ¼ финала; 31 марта, 7 и 14 апреля — ½ финала; 21, 22, 27, 28 апреля и 5 мая — финал.