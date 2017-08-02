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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30565284/
2 августа 2017, 15:46 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

ВФВ изменил систему проведения финальной части женской Суперлиги

Директорат ВФВ в связи с изменением Европейской конфедерацией волейбола сроков проведения еврокубков 2018 года и в связи с ходатайством большинства команд-участниц принял решение изменить систему проведения финальной части чемпионата России среди команды женской Суперлиги.

Директорат <span class=error>ВФВ</span> в связи с изменением Европейской конфедерацией волейбола сроков проведения <span class=error>еврокубков</span> 2018 года и в связи с ходатайством большинства <nobr>команд-участниц</nobr> принял решение изменить систему проведения финальной части чемпионата России среди команды женской <span class=error>Суперлиги</span>. Увеличить
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Финалы за первое-второе и третье-четвёртое места пройдут до трёх побед (16, 17, 21 и, если потребуется, 22 апреля и 26 апреля).

Финальная часть розыгрыша мужской Суперлиги пройдёт в следующие сроки: 10, 17, 24 марта — ¼ финала; 31 марта, 7 и 14 апреля — ½ финала; 21, 22, 27, 28 апреля и 5 мая — финал.
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