ВФВ изменил систему проведения финальной части женской Суперлиги
Директорат ВФВ в связи с изменением Европейской конфедерацией волейбола сроков проведения еврокубков 2018 года и в связи с ходатайством большинства
команд-участниц принял решение изменить систему проведения финальной части чемпионата России среди команды женской Суперлиги.
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Финалы за
Финальная часть розыгрыша мужской Суперлиги пройдёт в следующие сроки: 10, 17, 24 марта — ¼ финала; 31 марта, 7 и 14 апреля — ½ финала; 21, 22, 27, 28 апреля и 5 мая — финал.
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