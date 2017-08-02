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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30562982/
2 августа 2017, 12:56 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сербки в пяти сетах одолели американок на старте «Финала шести» Гран-при

Женская сборная Сербии в стартовом матче «Финала шести» Гран-при в Нанкине (Китай) в пяти партиях одолела команду США со счётом 3:2 (25:22, 25:17, 23:25, 18:25, 15:11).

3 августа сборная США сыграет с итальянками, а 4-го с командой Италии встретятся сербки.

Гран-при. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа K
Сербия — США — 3:2 (25:22, 25:17, 23:25, 18:25, 15:11).

В группе J сыграют женские сборные Китая, Бразилии и Нидерландов. Финал шести «Гран-при» завершится 6 августа. Действующим победителем турнира является сборная Бразилии.
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