Сербки в пяти сетах одолели американок на старте «Финала шести» Гран-при
Женская сборная Сербии в стартовом матче «Финала шести»
Гран-при в Нанкине (Китай) в пяти партиях одолела команду США со счётом 3:2 (25:22, 25:17, 23:25, 18:25, 15:11).
3 августа сборная США сыграет с итальянками, а 4-го с командой Италии встретятся сербки.
Сербия — США — 3:2 (25:22, 25:17, 23:25, 18:25, 15:11).
В группе J сыграют женские сборные Китая, Бразилии и Нидерландов. Финал шести «Гран-при» завершится 6 августа. Действующим победителем турнира является сборная Бразилии.
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