Финал волейбольного Гран-при стартует в Китае без участия сборной России
ТАСС, 2 августа. Финальный турнир волейбольного
Гран-при стартует в среду в китайском Нанкине. Впервые с 2013 года за главный приз не будет бороться женская сборная России, которая на предварительной стадии одержала лишь три победы при шести поражениях.
Шесть участников финала разбиты на две группы, матчи в которых пройдут
Главными фаворитами турнира считаются олимпийские чемпионки из Китая, чемпионки мира из США и самая титулованная команда в истории
Всего в нынешнем
Обновление перед чемпионатом Европы
Нынешний турнир команда России провела в заметно обновленном составе под руководством Владимира Кузюткина. Сначала россиянки проиграли три матча в китайском Куньшане — командам США, Италии и хозяйкам турнира. На домашнем этапе в Калининграде подопечным Кузюткина удалось одержать две победы — над командами Доминиканской республики и Бельгии, однако соперницам из Нидерландов они проиграли, потеряв шансы на выход в финал.
В заключительном туре в Гонконге сборная России сумела одержать еще одну победу — над хозяйками, которым участие в финале было гарантировано. Однако в матчах со сборными Сербии и Японии российская команда проиграла, впервые с 2013 года не попав в финальный турнир. При этом четыре года назад, как и на сей раз, главным турниром сезона для сборной России является чемпионат Европы, который в 2013 году она выиграла — впервые за 12 лет.
В 2015 году россиянки повторили этот успех, и на турнире, который пройдет в конце сентября в Азербайджане и Грузии, будут вновь защищать титул. Кроме того,
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