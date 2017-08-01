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1 августа 2017, 21:23 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Россиянки Бирлова/Макрогузова не смогли пробиться в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене, через матчи между lucky losers.

Россиянки Екатерина <span class=error>Бирлова</span> и Надежда Макрогузова не смогли пробиться в <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата мира по пляжному волейболу который проходит в Вене через матчи между lucky losers. Увеличить
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Во вторник в матче за путевку в плей-офф чемпионата российская пара уступила кубинкам Лидианнисе Бенитес и Лейле Консуэло Ортеге со счетом 0−2 (14:21, 19:21).

Ранее по итогам группового этапа Бирлова/Макрогузова заняли третье место в квартете L, выиграв один матч и проиграв два, но не попали в число четырех лучших дуэтов среди тех, кто занял в своих группах третьи места.

По формату соревнований, четыре лучшие пары из числа занявших третьи места прошли напрямую в первый раунд плей-офф чемпионата мира наравне с первыми и вторыми дуэтами в своих группах. Остальные восемь дуэтов (lucky losers) разыграли между собой еще четыре путевки в плей-офф.
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