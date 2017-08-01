Россиянки Бирлова/Макрогузова не смогли пробиться в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу
МОСКВА, 1 авг —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогли пробиться в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене, через матчи между lucky losers.
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Во вторник в матче за путевку в
Ранее по итогам группового этапа Бирлова/Макрогузова заняли третье место в квартете L, выиграв один матч и проиграв два, но не попали в число четырех лучших дуэтов среди тех, кто занял в своих группах третьи места.
По формату соревнований, четыре лучшие пары из числа занявших третьи места прошли напрямую в первый раунд
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