Россиянки Бирлова/Макрогузова не смогли пробиться в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

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Во вторник в матче за путевку в плей-офф чемпионата российская пара уступила кубинкам Лидианнисе Бенитес и Лейле Консуэло Ортеге со счетом 0−2 (14:21, 19:21).

Ранее по итогам группового этапа Бирлова/Макрогузова заняли третье место в квартете L, выиграв один матч и проиграв два, но не попали в число четырех лучших дуэтов среди тех, кто занял в своих группах третьи места.