Россиянки Бирлова и Макрогузова не вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

Встреча завершилась со счетом 2−0 (21:14, 21:19) в пользу кубинок.

Всего в чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.