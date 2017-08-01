Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30556548/
1 августа 2017, 19:31 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Россиянки Бирлова и Макрогузова не вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 1 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова уступили кубинской паре Лиди/Лейла в квалификационном турнире за выход в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча завершилась со счетом 2−0 (21:14, 21:19) в пользу кубинок.

Всего в чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Россияне Стояновский и Ярзуткин проиграли итальянцам в матче ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Стояновский и Ярзуткин проиграли итальянцам в матче ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 1 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин уступили представителям Италии Паоло Николаи и Даниэле Лупо в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене.
Еще 7 новостей  Все новости

FINA не против переноса этапа Кубка мира по плаванию из Москвы в Казань

Нургалиев: региональный центр спортивной гимнастики появится в Карелии в 2018 году

Четыре фаната получили запрет на посещение матчей на полгода после игры "Тосно" - "Зенит"

FINA не против переноса этапа Кубка мира по плаванию из Москвы в Казань

Нургалиев: региональный центр спортивной гимнастики появится в Карелии в 2018 году