Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30555150/
1 августа 2017, 17:59 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Казахстанские волейболисты выиграли «серебро» чемпионата Азии

В Сурабае (Индонезия) прошел чемпионат Азии по волейболу среди мужских сборных, сообщает Sports.kz.

В <span class=error>Сурабае</span> (Индонезия) прошел чемпионат Азии по волейболу среди мужских сборных сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале встречались команды Казахстана и Японии. Матч завершился победой японцев в четырех партиях — 25:13, 25:20, 25:27, 25:23.

В матче за третье место Южная Корея обыграла Индонезию (25:16, 25:21, 25:13).

Отметим, что завоеванными серебряными медалями казахстанские волейболисты повторили успех Чемпионата Азии-1993, где также стали вторыми, уступив в финале Южной Корее (11:15, 5:15, 13:15 — тогда все партии игрались до 15 очков).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Россияне Стояновский и Ярзуткин проиграли итальянцам в матче ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Стояновский и Ярзуткин проиграли итальянцам в матче ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 1 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин уступили представителям Италии Паоло Николаи и Даниэле Лупо в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене.
Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»