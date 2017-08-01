Машкова и Самаликова вышли в плей-офф чемпионате мира по пляжному волейболу
В столице Австрии Вене продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу.
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Единственные представители Казахстана Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова в третьем матче группового этапа уверенно обыграли Корнелию Римзер и Лену Плезютшниг из Австрии — 2:0 (21:15, 21:14).
В другом матче группы Е Валентина Давыдова и Евгения Щипкова из Украины нанесли сенсационное поражение американкам Росс Саммер и Брук Свит — 2:1. Таким образом, сразу три дуэта в группе набрали по 5 очков. Но по дополнительным показателям первое место заняли американки, второе — казахстанские пляжницы, третьими стали украинки.
По регламенту турнира первые две команды выходят в
Соперники Татьяна Машковой и Бахтыгуль Самаликовой по
Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Группа Е. Вена, Австрия. 1 августа
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Римзер/Плезютшниг (Австрия) 2:0 (21:15, 21:14)
Саммер/Свит (США) — Давыдова/Щипкова (Украина) 1:2 (17:21, 21:16, 11:15)
Положение группы Е:
1. Саммер/Свит (США) — 5 очков
2. Машкова/Самаликова (Казахстан) — 5 очков
3. Давыдова/Щипкова (Украины) — 5 очков
4. Римзер/Плезютшниг (Австрия) — 3 очка.
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