Машкова и Самаликова вышли в плей-офф чемпионате мира по пляжному волейболу

Единственные представители Казахстана Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова в третьем матче группового этапа уверенно обыграли Корнелию Римзер и Лену Плезютшниг из Австрии — 2:0 (21:15, 21:14).



В другом матче группы Е Валентина Давыдова и Евгения Щипкова из Украины нанесли сенсационное поражение американкам Росс Саммер и Брук Свит — 2:1. Таким образом, сразу три дуэта в группе набрали по 5 очков. Но по дополнительным показателям первое место заняли американки, второе — казахстанские пляжницы, третьими стали украинки.



По регламенту турнира первые две команды выходят в плей-офф. К 24-м лучшим дуэтам по итогам группового этапа присоединятся 8 лучших команд из 12 занявших третьи места. Набрав 5 очков, Давыдова и Щипкова также обеспечили себе участие в плей-офф.

Соперники Татьяна Машковой и Бахтыгуль Самаликовой по плей-офф определятся поздней ночью 1 августа..



Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Группа Е. Вена, Австрия. 1 августа

Машкова/Самаликова (Казахстан) — Римзер/Плезютшниг (Австрия) 2:0 (21:15, 21:14)

Саммер/Свит (США) — Давыдова/Щипкова (Украина) 1:2 (17:21, 21:16, 11:15)



Положение группы Е:

1. Саммер/Свит (США) — 5 очков

2. Машкова/Самаликова (Казахстан) — 5 очков

3. Давыдова/Щипкова (Украины) — 5 очков

4. Римзер/Плезютшниг (Австрия) — 3 очка.