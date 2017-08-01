Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30555147/
1 августа 2017, 17:58 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Машкова и Самаликова вышли в плей-офф чемпионате мира по пляжному волейболу

В столице Австрии Вене продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу.

В столице Австрии Вене продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственные представители Казахстана Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова в третьем матче группового этапа уверенно обыграли Корнелию Римзер и Лену Плезютшниг из Австрии — 2:0 (21:15, 21:14).

В другом матче группы Е Валентина Давыдова и Евгения Щипкова из Украины нанесли сенсационное поражение американкам Росс Саммер и Брук Свит — 2:1. Таким образом, сразу три дуэта в группе набрали по 5 очков. Но по дополнительным показателям первое место заняли американки, второе — казахстанские пляжницы, третьими стали украинки.

По регламенту турнира первые две команды выходят в плей-офф. К 24-м лучшим дуэтам по итогам группового этапа присоединятся 8 лучших команд из 12 занявших третьи места. Набрав 5 очков, Давыдова и Щипкова также обеспечили себе участие в плей-офф.
Соперники Татьяна Машковой и Бахтыгуль Самаликовой по плей-офф определятся поздней ночью 1 августа..

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Группа Е. Вена, Австрия. 1 августа
Машкова/Самаликова (Казахстан) — Римзер/Плезютшниг (Австрия) 2:0 (21:15, 21:14)
Саммер/Свит (США) — Давыдова/Щипкова (Украина) 1:2 (17:21, 21:16, 11:15)

Положение группы Е:
1. Саммер/Свит (США) — 5 очков
2. Машкова/Самаликова (Казахстан) — 5 очков
3. Давыдова/Щипкова (Украины) — 5 очков
4. Римзер/Плезютшниг (Австрия) — 3 очка.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»