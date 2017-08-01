«Енисей» определил семь потенциальных имён талисмана клуба
Официальный сайт красноярского «Енисея» сообщил предварительные результаты конкурса по вариантам имени для талисмана клуба — снежного барса.
В финальный этап голосования вышли следующие имена: Еник, Енисеша, Енисеич, Ярик, Волик, Волисей, Снежок.
Заключительный этап опроса завершится 13 августа. Голосование проходит на официальной странице красноярского клуба в соцсети «ВКонтакте».
В минувшем розыгрыше чемпионата России женская команда красноярского «Енисея» завоевала бронзу, мужская команда заняла девятое место.
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