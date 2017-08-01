«Енисей» определил семь потенциальных имён талисмана клуба

ТАСС, 1 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли бельгийский дуэт Том ван Валле/Дрис Кукелкорен в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу и вышли в 1/16 финала с первого места. Турнир проходит в Вене.