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1 августа 2017, 15:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Енисей» определил семь потенциальных имён талисмана клуба

Официальный сайт красноярского «Енисея» сообщил предварительные результаты конкурса по вариантам имени для талисмана клуба — снежного барса.

В финальный этап голосования вышли следующие имена: Еник, Енисеша, Енисеич, Ярик, Волик, Волисей, Снежок.

Заключительный этап опроса завершится 13 августа. Голосование проходит на официальной странице красноярского клуба в соцсети «ВКонтакте».

В минувшем розыгрыше чемпионата России женская команда красноярского «Енисея» завоевала бронзу, мужская команда заняла девятое место.
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