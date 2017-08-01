Красильников и Лямин выиграли третий матч подряд на чемпионате мира в Вене
В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу.
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В матче третьего тура группового этапа россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин обыграли бельгийцев Дриса Коекелкорена и Тома ван Валле со счётом 2:0 (21:16, 21:15). Для российской пары эта третья победа подряд. Бельгийцы потерпели первое поражение.
Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена. Мужчины. Группа F. Третий тур
Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — Дрис Коекелкорен / Том ван Валле (Бельгия) — 2:0 (21:16, 21:15).
Красильников и Лямин вышли в
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