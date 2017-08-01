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1 августа 2017, 13:22 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Красильников и Лямин выиграли третий матч подряд на чемпионате мира в Вене

В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу.

В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. Увеличить
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В матче третьего тура группового этапа россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин обыграли бельгийцев Дриса Коекелкорена и Тома ван Валле со счётом 2:0 (21:16, 21:15). Для российской пары эта третья победа подряд. Бельгийцы потерпели первое поражение.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена. Мужчины. Группа F. Третий тур
Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — Дрис Коекелкорен / Том ван Валле (Бельгия) — 2:0 (21:16, 21:15).

Красильников и Лямин вышли в плей-офф чемпионата мира.
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Лямин и Красильников вышли в 1/16 финала ЧМ по пляжному волейболу с первого места в группе

Лямин и Красильников вышли в 1/16 финала ЧМ по пляжному волейболу с первого места в группе

ТАСС, 1 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли бельгийский дуэт Том ван Валле/Дрис Кукелкорен в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу и вышли в 1/16 финала с первого места. Турнир проходит в Вене.
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