Красильников и Лямин выиграли третий матч подряд на чемпионате мира в Вене

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В матче третьего тура группового этапа россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин обыграли бельгийцев Дриса Коекелкорена и Тома ван Валле со счётом 2:0 (21:16, 21:15). Для российской пары эта третья победа подряд. Бельгийцы потерпели первое поражение.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена. Мужчины. Группа F. Третий тур

Вячеслав Красильников / Никита Лямин (Россия) — Дрис Коекелкорен / Том ван Валле (Бельгия) — 2:0 (21:16, 21:15).