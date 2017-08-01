Московское «Динамо» отправилось на сбор в Анапу

В составе команды к предварительному этапу Кубка России будут готовиться 12 волейболистов. Затем в Москве для подготовки к чемпионату России к команде присоединятся игроки, задействованные в сборной России — Александр Маркин, Юрий Бережко и Алексей Остапенко, а также волейболист сборной Франции Кевин Ле Ру.



Первый матч в полном составе «Динамо» проведёт 10 сентября с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.